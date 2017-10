Haber: Ceylan Beykoz

Cadde üzerinde düzenlenen basın açıklamasına Milli Türk Talebe Birliği, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Cihannüma Derneği, Memur Sen, TÜGVA üyeleri katıldı. Topluluk adına basın açıklamasını yapan İHH Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakcı şunları söyledi; “Rohingya Müslümanları, dünyada en çok haksızlığa uğrayan, zulüm gören etnik gruplardan biri. Myanmar hükümetinin yok sayma politikaları ve Budist çetelerin saldırıları, Müslümanların bu bereketli topraklardan silinip yok edilmesini amaçlıyor. Toplam nüfusu 3.5 milyonu bulan Rohingya Müslümanlarından yalnızca 800 bini anavatanları Arakan’da yaşayabiliyor. Geriye kalanlar ise farklı ülkelerde mülteci. Yaklaşık 250 yıldır baskı ve şiddet altında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, farklı tarihlerde defalarca katliama uğradı. 1942 yılında Minbya kasabasında yaşanan katliam da bunlardan biri. O yıl Budist çeteler, korkunç bir şekilde kadın çocuk demeden Müslümanları mızraklarla katletti. Kadınları tecavüz ettikten sonra vahşice öldüren çeteler, katliamın ardından bölgeyi yağmaladı. Kısa sürede bütün Arakan’a yayılan ve yaklaşık 40 gün süren saldırılarda en az 150.000 Arakan’lı Müslüman katledildi, köyler yağmalanarak yerle bir edildi. Benzer olaylar daha sonra defalarca tekrarlandı. Budist saldırılarının benzeri Haziran 2012’de ve Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşti ve yine binlerce Müslüman katledildi” dedi.

“ÇATIŞMALAR GEÇEN AY 10 POLİSİN ÖLDÜRÜLMESİYLE YENİDEN BAŞLADI”

Açıklamasının devamında Sarımsakcı; “Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da, Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan bölgesindeki çatışmalar geçen ay 10 polisin öldürülmesiyle yeniden başladı. Polislerin ölümünden Rohingya Müslümanlarını sorumlu tutan Myanmar hükümeti ve çeteler, bölgede insan avına çıktı. Binlerce kişinin öldüğü, on binlerce kişinin de işkence gördüğü katliamdan kaçan Rohingyalar ise sınırda Bangladeş polisi tarafından geri çevriliyor. Myanmar’da son bir ayda üç binden fazla kişi öldürüldü. Öldürülenlerin çoğu kadın ve çocuk. Bölgede 8 bin-10 bin civarında kişi yaralı durumda. Myanmar’da bin 1800’den fazla ev, cami, Kuran kursu, medrese, okul ve dükkân yakıldı; 50’a yakın köy boşaltıldı. Bangladeş hükümeti mülteci girişini engellemeye çalışsa da son rakamlar 500 bin civarında Müslüman yasa dışı yollarla Bangladeş’e giriş yaptı. Sınırı geçemeyen çok sayıda yaralı sınır bölgelerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Bölgede yaklaşık 70-80 bin civarında Müslüman ise sınırı geçemediği için dağlık bölgelerde hayatta kalmaya çalışıyor. BM her zamanki gibi üç maymunu oynuyor, İnsan Hakları Savunucuları yine tatilde, biz Türkiye olarak dünyanın her yerinde olduğu gibi bu zulmede sessiz kalamazdık ve kalmadık” şeklinde açıkladı.

“400 AİLEYE MUTFAK VE YAŞAM MALZEMESİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ”

Son olarak Sarımsakcı; “21 yıldır Arakan’daki Müslümanlara yardımlar ulaştıran vakfımız bu kriz döneminde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Katliamdan kaçanlara ilk günlerde acil gıda paketi yardımı dağıttı. Ayrıca her aileye 15 dolarlık nakdi yardımda bulundu. Gıda yardımlarının yanı sıra İHH her gün düzenli olarak Bangladeş sınırına ulaşan Arakanlı Müslümanlara yardımlarını sürdürüyor. İHH ilk günden itibaren sizlerin desteği ile bin 500 aileye gıda yardımı, 400 aileye branda, tente, 400 aileye mutfak ve yaşam malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca gece boyu sınıra ulaşan insanlara anlık olarak hazır gıda dağıtımı yapılıyor. İHH ekipleri bunun yanı sıra bölgede ilk etapta 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor” dedi.