İHL öğrencisi darp edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Olay 11.30 sıralarında İmam Hatip Lisesi önünde meydana geldi. İHL olduğu öğrenilen erkek öğrenci okul dışında kimliği kendisi tarafından bilinen iki kişi tarafından darp edildi.

Genç öğrenci darp edildikten sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak, dövüldüğünü belirtip yardım istedi. Daha sonra öğrenci İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve idarecileri tarafından okul içerisine alınarak güvence altında alındı.

Olay yerine gelen Asayiş Ekipleri, öğrenciyi okul idarecilerinden teslim alarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi yetkililerine teslim etti. Darp edilen öğrencinin kendisini darp eden kişilerin bilgilerini verdiği ve konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 14:29