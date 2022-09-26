İhmal mi var?

Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde dün gece 23.00 sıralarında meydana gelen olayda; Halavet isimli jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol etmek için içeri giren işçilerden birisi dışarı çıkmayınca 3 işçi arka arkaya içeri girdi. İşçilerden odaya son giren Enes Kayış’ın baygın halde dışarı çıktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vana odasında bulunan Mutlu Karataş Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz’i dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede odadan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Odada bulunan gazdan etkilenen işçi Enes Kayış ve 3 itfaiye eri ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Enes Kayış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, itfaiye erlerinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri odada yaptıkları ölçümlerde yüksek seviyede Hidrojen Sülfür, Amonyak ve Karbonmonoksit gazı tespit etti. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ölen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık olaya el koyarken, 3 işçinin ölümünde ihmal olup olmadığı araştırılıyor.