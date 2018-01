Haber: Semih Baykal

Bolu Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yapılan ihmaller bu kadar da olmaz dedirtiyor. Binanın katlı otopark altındaki tünel girişi kısmında bulunan alandaki ihmal vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı tünel girişi tarafında devam eden inşaatta vatandaşların güvenli geçiş yapabilmesi adına hiç bir önlem alınmaması dikkat çekiyor. İnşaatın üst katına gelişi güzel konulan kalıp tahtaları tüneli kullanan vatandaşlar için tehlike saçarken, aşağı doğru sarkan ve her an düşebilecek vaziyette olan tahta parçaları ise vatandaşların tüneli kullanırken korkuyla geçişine neden oluyor. Tünel girişinde inşaat alanına geçişi engellemek için gerilen branda dışında hiçbir koruyucu önlem alınmaması ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Ayrıca inşaat alanında çalışan işçilerin de baret takmamaları iş sağlığı ve güvenliğinin hiçe sayıldığının apaçık göstergesi olarak göze çarpıyor. Tartışmaların odağındaki hizmet binasında bir kolonun içe doğru eğik yapıldığı da gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde bazı yerel internet sitelerinde yer alan kolon, önce beyaz bir branda ile kapatıldı. Gelen tepkiler üzerine eğik kolonun yanına yeniden kalıp atılarak düzeltildiği gözlemlendi. Yapılan inşaatın Bolu Belediyesi tarafından yapılıyor olması, çok sayıda alınması gereken önlemin alınmamasına neden olduğu da gelen konuşmalar arasında!