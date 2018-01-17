banner133

banner101

17 Ocak 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İhmaller zinciri devam ediyor

    Bolu Belediyesi'nin devam eden inşaattaki yeni hizmet binasında ihmaller göze çarpıyor.

    17 Ocak 2018 Çarşamba 14:59
    Bu haber 285 kez okundu
    İhmaller zinciri devam ediyor

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yapılan ihmaller bu kadar da olmaz dedirtiyor. Binanın katlı otopark altındaki tünel girişi kısmında bulunan alandaki ihmal vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı tünel girişi tarafında devam eden inşaatta vatandaşların güvenli geçiş yapabilmesi adına hiç bir önlem alınmaması dikkat çekiyor. İnşaatın üst katına gelişi güzel konulan kalıp tahtaları tüneli kullanan vatandaşlar için tehlike saçarken, aşağı doğru sarkan ve her an düşebilecek vaziyette olan tahta parçaları ise vatandaşların tüneli kullanırken korkuyla geçişine neden oluyor. Tünel girişinde inşaat alanına geçişi engellemek için gerilen branda dışında hiçbir koruyucu önlem alınmaması ise kafalarda soru işareti bırakıyor. Ayrıca inşaat alanında çalışan işçilerin de baret takmamaları iş sağlığı ve güvenliğinin hiçe sayıldığının apaçık göstergesi olarak göze çarpıyor. Tartışmaların odağındaki hizmet binasında bir kolonun içe doğru eğik yapıldığı da gözlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde bazı yerel internet sitelerinde yer alan kolon, önce beyaz bir branda ile kapatıldı. Gelen tepkiler üzerine eğik kolonun yanına yeniden kalıp atılarak düzeltildiği gözlemlendi. Yapılan inşaatın Bolu Belediyesi tarafından yapılıyor olması, çok sayıda alınması gereken önlemin alınmamasına neden olduğu da gelen konuşmalar arasında!

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesinin, Devam, Eden, Inşaattaki

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖZLEM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Beyindeki Kitle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MAMAK BELEDİYE BASKETBOL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Olanlardan olacağa yolculuk
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bu”gün”lerde Odanızı da “AVM” de Hatırlattık mı?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİR İNSANDA SİZİ NE ETKİLER?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109