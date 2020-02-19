İhraç edilen komisere FETÖ operasyonu

Haber: C. Kutay Aykan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2009 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine T.Ü. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bolu'da olduğu öğrenilen T.Ü. için Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının evine operasyon düzenledi ve evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.Ü. adliyeye sevk edildi. T.Ü.'nün FETÖ soruşturması kapsamında daha önce KHK ile komiser yardımcılığı görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2020, 15:29