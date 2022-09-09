İhraç krizi için ara formül bulundu





Haber: Ceylan Beykoz

Önceki gün Başkan Özcan’ı makamında ziyaret eden CHP Genel Merkezinde etkin iki ismin ilimize geldikten sonra Ankara’ya giderek Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam odasında 1 saatlik görüşme yaptı. Görüşme sonrası genel başkan tarafından verilen talimatları Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a telefon ile ilettikleri ifade edildi. Aynı gün Özcan ve Kılıçdaroğlu ikilisi ile görüşen ve ihraç krizini çözmeye yönelik atılan adımlar hakkında aldıkları bilgileri ve önerileri Başkan Özcan’a ileten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman ihraç krizinin giderilmesinde etkin rol aldı.

14 Haziran’da CHP Yüksek disiplin kuruluna tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan hakkındaki verilmesi beklenen karar iki kez ertelemişti. Bazı çevreler tarafından ihraç edileceğine kesin gözüyle bakılan Özcan için bir ara formül bulunduğu iddia edildi. Ara formüle göre Başkan Özcan’ın hakkında verilmesi gereken kararın bir kez daha uzatıldıktan sonra ve kınama kararı olarak açıklanacağı belirtildi. İddiaların ne kadar doğru olup olmadığı ise 26 Eylül’e ertelenen karar tarihinde belli olacak.