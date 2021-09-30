İhracat % 55,9 arttı, ithalat % 82,8 arttı

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,9 artarak 18 milyar 916 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 23 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 55,9 artarak 13 milyon 631 bin dolar, ithalat % 82,8 artarak 23 milyon 417 bin dolar olarak gerçekleşti.

KOCAELİ

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %88,5 artarak 995 milyon 916 bin dolar, ithalat % 73,8 artarak 1 milyar 259 milyon 005 bin dolar olarak gerçekleşti.

SAKARYA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Sakarya ilinde ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,3 artarak 246 milyon 332 bin dolar, ithalat % 9,8, artarak 202 milyon 104 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 87,3 artarak 24 milyon 760 bin dolar, ithalat % 29,1 artarak 15 milyon 591 bin dolar olarak gerçekleşti.

YALOVA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yalova ilinde ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,4 azalarak 22 milyon 232 bin dolar, ithalat % 14,9 azalarak 55 milyon 614 bin dolar olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021, 12:19