İHRACAT ARTTI İTHALAT AZALD

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayının Türkiye ve illere göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye’ de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %19,8, ithalat %30,7 arttı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İTHALAT %8,1 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu’da ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,5 artarak 17 milyon 257 bin dolar, ithalat % 8,1 azalarak 19 milyon 209 bin dolar olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 14:55