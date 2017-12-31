Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre; Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti. Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.

BOLU ‘DA İHRACAT %1,6, İTHALAT %59,6 ARTTI.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, İlimizde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 artarak 10 milyon 027 bin dolar, ithalat %59,6 artarak 21 milyon 140 bin dolar olarak gerçekleşti.