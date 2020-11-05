İhracatta 54. Sırada kaldık



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekim ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’nin ihracatı Ekim’de geçtiğimiz yılın aynı ayına yüzde 5,6’lık artışla 17 Milyar 333 Milyon dolar oldu. Ekim’de Bolu ise 10 milyon 490 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Bolu, Türkiye ihracatından yüzde 0.04 pay aldı. Ekim’de Bolu’nun ihracatı 2020 yılının Eylül ayına göre de yüzde 0,6 oranında artış gösterdi. 2020 yılı on aylık ihracat rakamı ise 85 Milyon 209 bin dolara ulaştı. İlimizin 2020 yılı ihracat rakamı beklentisi ise 100 Milyon Dolara yükseldi. Salgın nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve şehrimiz ihracatında 2020’nin ilk 5 ayında yaşanan düşüşün ardından ekonomide normalleşme süreci ile birlikte Haziran ayında ihracatımız artmaya başladı. Nisan Mayıs ve Haziran aylarında tarihi düşüş yaşayan Bolu İhracat rakamları Mayıs ayında 5 milyon dolara kadar düşmüştü. 2020 Ekim ayında ise ilimiz ihracatı Mayıs ayına göre % 100 artış göstererek bu yılın zirvesine ulaştı.

İŞTE AY BAZINDA RAKAMLAR;

OCAK 9.277,57

ŞUBAT 9.854,92

MART 9.018,95

NİSAN 6.591,12

MAYIS 4.938,29

HAZİRAN 7.770,21

TEMMUZ 9.297,14

AĞUSTOS 7.979,90

EYLÜL 9.991,04

EKİM 10.490,06

TOPLAM 85.209,20

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 14:36