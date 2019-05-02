İhracatta hatırı sayılır daralma

HABER:Aysun Beykoz

İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkede ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bolu'da ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 azalarak 10 milyon 872 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, 2018 Mart ile 2019 Mart tarihleri arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğünce, Doğu Marmara Bölgesi illerinin verileri paylaşıldı. Verilere göre Kocaeli ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 892 milyon 56 bin dolar, ithalat ise yüzde 37,5 azalarak 878 milyon 243 bin dolar olarak gerçekleşti. Sakarya ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 512 milyon 804 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,9 azalarak 255 milyon 101 bin dolar olarak gerçekleşti. Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 12 milyon 231 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,0 azalarak 7 milyon 361 bin dolar, olarak gerçekleşti. Bolu ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 azalarak 10 milyon 872 bin dolar, ithalat yüzde 23,6 azalarak 13 milyon 866 bin dolar olarak gerçekleşti. Yalova ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 412,8 artarak 42 milyon 318 bin dolar, ithalat yüzde 17,6, azalarak 44 milyon 398 bin dolar olarak gerçekleşti.