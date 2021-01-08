İhracatta ithalatta arttı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu’da ilinde genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 25, ithalat yüzde 27 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 9 milyon 472 bin dolar, ithalat yüzde 27 artarak 21 milyon 654 bin dolar olarak gerçekleşti. Hem ithalatın hem de ihracatın aylık bazda arttığı nadir illerden olan Bolu 2020 yılının 11 ayında toplam 101 milyon 328 bin dolar ihracat yaptı. Bu rakam 2019 yılının 12 ayında toplam 122 milyon 652 bin dolar olarak gerçekleşmişti. İthalat ise 2020 yılının ilk 11 ayında toplam 152 milyon 406 bin dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında toplam ithalat rakamı ise 157 milyon 832 bin dolar olmuştu.