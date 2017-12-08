Haber: Kasım ŞAHİN

Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklama büyük yankı yarattı. Ağcan, kendi hesabından; “Kahrolsun İsrail, enkazını göreyim, sana devlet diyenin, yüzüne tüküreyim. İsrail devlet değil ki, başkenti olsun. Kudüs İslamındır” açıklamasını yaptı.

Ağcan, zaman zaman sosyal paylaşım sitesindeki kendi hesabından bu tür açıklamalarda bulunarak, tepkilerini dile getirmeye çalışıyor. Ağcan’ın bu paylaşımı arkadaşları tarafından beğeni topladı.