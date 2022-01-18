İhsan Ağcan BAİBÜ’ye atandı



Haber: Ceylan Beykoz

İhsan Ağcan, daha önce yaklaşık 10 yıl süreyle Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüş, Nizip Belediye Başkan adaylığı için bu görevinden istifa etmişti. 2019 yılından bu yana Şanlıurfa’nın merkez Haliliye Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığını ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesine Genel Sekreter olarak atandığı ise sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağcan sosyal medya hesabından açıkladı

İhsan Ağcan yaptığı paylaşımda; “Değerli dostlar, Şanlıurfalı kardeşlerim, 2019 yılından beri şeref ve onurla yürüttüğüm, Haliliye Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden, bugün itibari ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine Genel Sekreter olarak atanmam vesilesi ile ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İhsan Ağcan’ın önümüzdeki günlerde Bolu’ya gelerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesine genel sekreter olarak görevine başlayacağı öğrenildi.