İhsaniye Mahallesi sıcak asfaltla buluştu



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi, her gün şehrin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına devam ediyor.2020 yılında büyük bir rekora imza atarak şehir merkezinde 93 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Bolu Belediyesi, 2021 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların iyi gitmesini de fırsat bilerek çalışmalarına hemen hemen her mahallede devam ediyor.

İhsaniye Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor

Sadece sıcak asfalt serimi ile de kısıtlı kalmayan çalışmalar kapsamında, ekipler öncelikle sokakların bozulan kaldırımlarını tamamen sökerek yeni ve modern kaldırımlar inşa ediyor. Bu çalışmanın ardından yollarda sıcak asfalt seriminden önce PMT uygulaması gerçekleştiriliyor. Türkiye’de çok az sayıda belediyenin kullandığı PMT uygulaması sayesinde yollar hem daha uzun ömürlü hem de daha kullanışlı ve konforlu oluyor.