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İhtiyaç sahibi engelliler için üretiyor

Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği ile ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Dinç Terzi, ürettiği maskeleri ihtiyaç sahibi engelli ve kronik hastalara ücretsiz olarak veriyor.

İhtiyaç sahibi engelliler için üretiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Koronavirüse karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Dinç Terzihane sahibi Kıymet Dinç, Bolu Fiziksel Engelliler ve Gönüllüler Derneği ile birlikte ortak bir çalışmaya imza attı. Dinç, üzerine düşen görevi yerine getirmek üzere dükkanında maske imalatına başladı. Kıymet Dinç, ürettiği maskeleri sosyal sorumluluk örneği göstererek ihtiyaç sahibi engelli ve kronik hastalara ücretsiz veriyor.

Güler-1 İş Merkezindeki terzi dükkanında hummalı bir çalışma içerisinde hijyen kuralları doğrultusunda maske üreten Dinç, kronik rahatsızlığı olan lösemi, kanser ve koah hastalarından ücret almadan maskelerini üretiyor.

Çalışmayla ilgili konuşan BOFED Başkanı Sezer Dizmen “Böylesi güzel işlere imza atan hayırseverlerin ve taşın altına ellerini koyan güzel insanların var olduğu sürece kainat hep var olacaktır. Desteğin ve birlikteliğin böyle günlerde belli olduğunu Kıymet hanım gibi esnafların varlığının ne kadar önem arz ettiğini görüyoruz” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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