İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacak

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçede imkanı olmadığı için uzaktan eğitim alamayan öğrenciler için örnek bir karar aldıklarını açıkladı. Başkan Fatih Kavak, Belediye Meclisinde görüşülen konu sonrası ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtılacağını duyurdu.

“GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNCE EĞİTİM”

Kavak konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “5 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılan Ekim Ayı Meclis Toplantımızda ilçemizde ki eğitim kurumlarında (İlkokul, Ortaokul ve Lise) eğitim alan,evlerinde bilgisayar ve tablet bilgisayar olmadığı için EBA'ya giriş yapamayan ve okul idaresince belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar verilmesi için oy birliği ile karar alınmıştır. Ekim ayının 2. haftasında belirlenen gün ve saatte öğrencilerimizi davet ederek tabletlerini kendilerine vereceğiz. Seben Belediyesi Meclisine oy birliği ile alınan bu karar için çok teşekkür ediyorum. Geleceğimiz için önce eğitim” ifadelerine yer verdi.