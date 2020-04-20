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İhtiyaç sahipleri için erzak yardımı

Gerede Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bin adet erzak kolisi hazırlattı.

İhtiyaç sahipleri için erzak yardımı

Haber: BMA

Koronavirüs (covid-19) vakalarında artışların görülmesiyle birlikte önlemler ve denetimler Gerede’de devam ediyor. Alınan önlemler ile ilçede vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Gerede Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye, koronavirüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere bin adet erzak kolisini hazırlattı. Hazırlanan koliler, belirlenen ihtiyaç sahiplerine Gerede Belediyesi ekipleri tarafından teslim edilmeye başlandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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