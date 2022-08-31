İhtiyaç sahipleri için kışlık gıda yardımı yaptılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı, Polis Eşleri Derneği Bolu Şubesi üyeleri ve kadın polis memurları, ihtiyaç sahiplerinin kışlık yiyecek gereksinimlerinin karşılanması için tarhana ve erişte hazırladı. Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy’un eşi Özlem Aksoy’un destek verdiği proje kapsamında yapılan gıda ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü.

Kızılay Bolu Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı’nın evinin bahçesinde bir araya gelen Kızılay ekipleri, polis eşleri ve kadın polisler; tarhana ve erişteleri yaptıktan sonra ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek kışlık yiyecekleri verdi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Kızılay önderliğinde emniyet teşkilatının gücünü birleştirerek ihtiyaç sahibi geniş kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Bunu yaparken bizzat işin mutfağında olmayı ve kadın dayanışmasının avantajını kullanıyor, bundan mutluluk duyuyoruz. Bu yüzden tarhanayı birlikte yaparken sevgimizi de kattık” dedi.