İhtiyaç sahipleri için seferber oldular

Haber: N. Halid Altundal

Göreve geldikten sonra Ülkü Ocağı yönetimine fazla müdahale etmeyerek yeni takviyeler yaptıklarını ifade eden Bolu İl Başkanı Cihan Özkalem, “Yaklaşık 7 yıldır Bolu Ülkü Ocakları başkan vekilliği yaptığım için ekip arkadaşlarımızda en az 4-5 yıllık mesaimiz var. Hemen hemen hepsiyle lise yıllarımdan dostluğumuz var. Bu sebeple yapılanmamıza fazla müdahale etmedik. Yönetim kadromuz zaten seçkin ve alanlarında örnek kişiler. İllaki birkaç takviyemiz oldu. Güçlü olan kadrolarımıza daha fazla güç katacak yeni arkadaşlarımız bize katıldı” dedi.

“PANDEMİ NEDENİYLE FAALİYETLERİMİZİ YAPAMIYORUZ”

Pandemi koşulları nedeniyle faaliyetlerinin çoğunu yapamadıklarını dile getiren Özkalem, “Pandemi her alanı etkilediği gibi bize ve faaliyetlerimize de büyük etkisi oldu. Bizler tüm önemli günleri boş geçirmeyen, eğitim ve öğretim alanında öğrenci teşkilatlarımızda sürekli etkileşim içinde olup sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan, konserler, tiyatrolar, turnuvalar, aklınıza gelebilecek birçok faaliyet yapan bir topluluğuz. Bu süreçte bu faaliyetlerin büyük çoğunluğunu gerçekleştiremiyoruz. Üyelerimizle genel olarak sosyal medya ve çeşitli toplantı programları ile online olarak bir araya gelebiliyoruz. Bir an önce bugünleri atlatıp yine eskisi gibi dolu dolu faaliyetler yapacağımız günler yakındır. Bugünler geçtiğinde dönüşümüz bomba gibi olacak” ifadelerini kullandı.

“RAMAZAN AYINDA YARDIM SEFERBERLİĞİ”

Özkalem, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi her bir aileyi, bireyi kapı kapı, sokak sokak gezerek tespit edip her türlü ihtiyacını gidermeyi çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz bu işleri layığıyla yaptığımız için insanlar bize güvendi, yardımı yapanda bu yardımdan faydalanan da. Tabi böyle güzel işler yaptığımız için her geçen gün destekçilerimiz arttı ve biz daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştık. İhtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 2 bin adet ramazan kolisi, temel gıda maddeleri, temizlik maddeleri, çeşitli marketlere ait alışveriş çekleri ve kartları, dağıtılması için bize teslim edilen 20 bin TL’lik fitre ve zekatları maddi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıttık. Faturalarını ödeyemeyenler için faturalarını ödedik. 23 Nisan’da hiç bisiklet sahibi olmayan bir kardeşimize bisiklet hediye ettik. Yüzlerce çocuğa kitaplar ve oyuncaklar dağıttık. Tespit etmiş olduğumuz çocuklara kıyafet ve ayakkabı desteği sağladık.”