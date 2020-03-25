İhtiyaç sahiplerine yardım paketi

Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım paketleri dağıtılmaya başlanırken Başkan Tekemen, Kıbrıscık halkını kurallara uymaları konusunda uyardı.

“SAĞLIĞINIZ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ”

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tekemen şunları söyledi: “Değerli hemşehrilerim Belediye olarak haftada iki gün cadde ve sokaklarımızda, başta sağlık ocağı olmak üzere kurumlarımızda iki günde bir dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Oluşturduğumuz ekiple günlük ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını içeren yardım paketlerimizin dağıtımına başladık. İrtibat telefon numaralarını halkımıza dağıttık. Sizin sağlığınız için her türlü tedbiri almanın gayreti içindeyiz. Değerli hemşehrilerimden beklentimiz kendi sağlıkları ve toplumun sağlığı için sokağa çıkma ile ilgili kurallara uymalarıdır. Hep birlikte zarar görmeden bu tehlikenin üstesinden geleceğimiz inancıyla saygılar sunarım.”