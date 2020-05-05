İhtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyorlar

Haber: BMA

Karacasu Belediye Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Celal Beydili, yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımının devam ettiğini açıkladı. Başkan Beydili konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu mübarek günlerde yardım kolilerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Sn. Bakan Yardımcımız Fatih Metin’e şahsım ve belde halkı adına teşekkür ediyorum. Kendisi sadece bu süreçte değil her zaman yanımızdadır, Allah razı olsun. Bolu il genelinde de destekleri tartışılmaz, değerli bir bürokratımızdır. Belde halkımızın Ramazan ayını tebrik ederim. Cenab-ı Allah İslam alemine nice nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.