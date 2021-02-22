İhtiyacımız var

Haber: Erdal Tanrıverdi

İzzet Baysal Caddesinde, Valiliğin önünde bulunan kan bağış otobüsü çalışanları, vatandaşların virüs dolayısıyla kan vermekten çekindiklerini dile getirdiler. Türk Kızılay Kan Bağışı Hizmetlerinde hemşire olarak görev yapan Esengül Alemdar, “ Pandemi döneminden önce bağışlar daha yeterliydi. Pandeminin başından bu yana vatandaşların kan bağış merkezlerine gelmekten çekinmesi kan bağışlarının ciddi şekilde azalmasına sebep oldu. Haftanın 7 günü günde 100-150 kişiye çağrı yapıyoruz fakat 10-15 kişi geri dönüş yapıyor. Şuan daha çok kan bağışına ihtiyacımız oluyor. Daha fazla bağışçıyı bekliyoruz. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyoruz. Haftanın her günü saat 10.30 ile 18.30 arası açığız” ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs geçirmiş olan kişilerinde 28 gün sonunda hastalığı tamamen atlatmış vaziyette kan bağışı yapabileceklerine dikkat çeken Alemdar, “sokağa çıkma yasağı bağışlarımız için engel değil www.kanver.org ” internet sitesinden randevu alarak geldikleri zaman sıkıntı yaşamadan bağış yapabilirler” dedi.

Düzenli olarak kan bağışı yapan Ercan B. kana ihtiyacı olan vatandaşlara faydam olması için ve sağlıklı bir yaşam için insanları kan bağışı yapmaya davet etti. Kan vermenin faydalarını gördüğünü söyleyen Ercan B., “vatandaşlarımız kesinlikle kan vermeli bugün sağlıklı olabiliriz ama yarın ne olacağımız belli değil. Hem sağlığım için hem de ihtiyacı olan vatandaşlara katkıda bulunmak için kan bağışı yapıyorum” ifadelerini kullandı.