İhtiyaçlar daha hızlı çözüme kavuşacak

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Merkez Mahalle Muhtarlarını Belediye Başkanlığında ağırladı. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını herkesten önce muhtarların bildiğini vurgulayan Allar, her şehrin yerel yönetiminin muhtarlar ile ortak bir akıl ve ekip ruhunu yakalamalarının doğru hizmetler götürebilmek için çok önemli olduğunu kaydetti. Muhtarlar ise kendilerine duyulan güvenden ve çalışmalarına verilen desteklerden dolayı Başkan Mustafa Allar’a teşekkür etti. Mevcut çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi veren Mustafa Allar, mahalle muhtarlarına görevlerinde başarılar diledi.

Muhtarların mahalle sakinlerini ev ev bilmelerinin onları yerel yönetimin çok önemli bir parçası haline getirdiğini belirten Başkan Allar ayrıca, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız arasındaki ilişki sadece evraklardan ibaret değil. Muhtarlarımız, artık o kadar aktifler ki; mahalle sakinlerinin istek, öneri ve şikâyetleri noktasında yerel yönetimle güçlü bir diyalog kurulmasını sağlayan bir uzuv haline gelmişlerdir. Belediyemiz bünyesinde ‘Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ kurduk. Mahallelerin ihtiyaçları bu müdürlük kanalıyla çok daha hızlı ve kaliteli olarak çözüme kavuşacak, mahalle muhtarlarımızla birlikte el ele vererek Gerede’yi geliştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.