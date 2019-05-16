II. Köroğlu Yazarlık Mektebi sona erdi

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Köroğlu Yazarlık Mektebi’nin bu dönem yapılan eğitim faaliyetleri ve çalışmaları, düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa; BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aydın Him, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Mustafa Yaman, Köroğlu Yazarlık Mektebi Edebiyat Şiir Atölyesi Eğitimcisi Adem Karafilik, Dergicilik Editörlük Atölyesi Eğitimcisi Fahri Tuna ile Sinema Fotoğraf Atölyesi Eğitimcileri Batuhan Kurt ve Fatih Peker ile Köroğlu Yazarlık Mektebi’nde eğitim gören öğrenciler katıldı. Programa ayrıca, Sinema atölyesi öğrencilerinin hazırladıkları ve Mudurnu Yaylabeli köyünde yaşayan değirmen ustasının hayatından bir kesitin anlatıldığı ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ belgeselinin oyuncusu 68 yaşındaki İsmail Kuşçuoğlu da katıldı.

10 Kasım 2018’de Bolu’nun kültür ve sanat mekânı Gülezler Konağı’nda, 120 öğrenciyle eğitimlerine başlayan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Köroğlu Yazarlık Mektebi, Edebiyat Şiir, Dergicilik Editörlük ve Sinema Fotoğraf Atölyelerinden oluştu. 6 ay süren süren yoğun eğitim programı, 27 Nisan 2019’da tamamlandı. Atölye çalışmalarına Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın tavsiyesi ile bu yıl ilk kez uluslararası öğrenciler de katıldı.

“SENEYE 3’ÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEYECEĞİZ”

Programın açılış konuşmasını projenin hayata geçmesini sağlayan BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptı. Köroğlu Yazarlık Mektebi ekibi ve öğrencileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Alişarlı, “Fahri Tuna ve ekibi ile kıymetli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Köroğlu Yazarlık Mektebi’nin organizasyonununda büyük emekler veren Prof. Dr. Erol Ayaz hocama da teşekkür ediyorum. Seneye inşallah 3’üncüsünü düzenleyeceğiz. Bu tür çalışmalar çok kıymetli. Ziraat Bankası yine desteğini sunuyor bizlere. Bu bağlamda Ziraat Bankası Bolu Şube Müdürü Sinan Savaş ve Müşteri İlişkileri Yetkilisi Suat Ördek’e de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Köroğlu Yazarlık Mektebi öğrenci çalışmalarının yer aldığı yazı’yorum dergisinin bu yıl her biri birbirinden kıymetli ve güzel 4 sayısını çıkardıklarını vurgulayan Rektör Alişarlı, öğrencilere hitap ederek, “Köroğlu Yazarlık Mektebi’nin gelişerek büyümesini ve devam etmesini arzu ediyorum çünkü faydalı olduğuna inanıyorum. Burada bir diploma alacaksınız. Kiminiz İktisat’ta okuyorsunuz, kiminiz Tıp Fakültesi’nde, kiminiz Diş Hekimliği’nde, Eğitim’de, İletişim’de. Bu ikinci diplomanız olacak, ayrı bir bilezik olacak. 2’nci ya da 3’üncü sınıfta öğrencilerimiz varsa seneye yine kayıtlarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gelecek yıl Gülezler Konağı’nda, Köroğlu Yazarlık Mektebi’nin yanı sıra üniversite kıraathanesi olması yönünde de çalışmalarımız var” diyen Rektör Alişarlı ayrıca, “Sizlere rahatça oturabileceğiniz ve çalışabileceğiniz, çay eşliğinde kitaplarınızı, gazetelerinizi okuyabileceğiniz bir mekân hazırlıyoruz. Aynı zamanda halk oyunları, ağız ve lehçelerle ilgili çalışmalarımız olacak burada. Gülezler Konağı tarihi bir mekan. İçinde yapılacak çalışmalarla ve etkinliklerle daha canlı ve yaşayan bir mekan olsun istiyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler, atölye çalışmaları kapsamında hazırladıkları şiir, öykü, deneme vb. eserlerinden örnekler sundular. Sinema Atölyesi öğrencilerinin binbir emekle hazırladıkları ve Mudurnu Yaylabeli köyünde yaşayan değirmen ustası İsmail Kuşçuoğlu’nun hayatından bir kesitin anlatıldığı ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ belgeseli yayınlandı.

İsmail Kuşçuoğlu’na Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi; belgesel filmin yönetmenleri Sevgi Pilgi ve Yusuf Pehlivan da çiçek verdi. Ziraat Bankası Bolu Şube Müdürü Sinan Savaş ve Müşteri İlişkileri Yetkilisi Suat Ördek’e de Rektör Alişarlı tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Ardından Köroğlu Yazarlık Mektebi’nde eğitim gören öğrencilere, protokol üyeleri ve eğitimci hocaları tarafından katılım belgeleri verildi. Programın ardından Köroğlu Yazarlık Mektebi kapsamındaki ilk fotoğraf sergisi açıldı.