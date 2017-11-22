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22 Kasım 2017 Çarşamba
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    Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 25'i firari, 53'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 20:48
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    İka her şeyi anlattı

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediyeye ait Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı. Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam etti.

    Bank Asya'nın eski çalışanı olduğunu belirten tanık F.B. tutuksuz sanıklardan eski banka müdürü M.E'yi ve davada yargılanan çok sayıda sanığı bu sebeple tanıdığını belirtti.

    Banka müdürünün maaşlarına ek olarak yatan primlerden her ay kesinti yaptığını belirten F.B. "Banka personeli için verilen maaştan yardım adı altında 50'şer lira kesilirdi. Bu parayı banka müdürü alırdı. Bu parayla bir öğrenciye yardım edildiğini duymuştum. Ama kime ne şekilde yardım yapıldığını bilemiyorum." dedi.

    İKA KONUŞTU

    Tanıklardan Doktor Hüseyin İka ise bir dönem örgütün önde gelen isimlerinden olduğunu öğrendiği tutuklu sanık Erol Altıntaş ile yurt dışı seyahatine katıldığını aktararak, şunları kaydetti:

    "Bu gezide firari sanık Adnan Daylan, Erol Altıntaş, tutuklu sanık İsmail Hakkı Özmen gibi şahıslarla ziyaretler gerçekleştirdim. Seyahatlerde Fetullah Gülen örgütüne ait okulların ziyareti de etkinlik olarak konulmuştu. Orada yaptığımız ziyaretlerde karşılanmamız, gördüğümüz muamele, organizasyonun büyüklüğü zamanla bende, bu organizasyonun yalnızca öğretmen kadrosuyla gerçekleştirilemeyeceği düşüncesine yol açtı. Yurt dışı gezisinde organizasyonun büyüklüğü ve bize yapılan muameleden sonra Fetullah Gülen'in arkasında dış güçler olduğu kanaatine vardım."

    494 SAYFALIK FİŞLEME DOSYASI İSTANBUL'DAKİ SAVCIYA GÖNDERİLMİŞ

    H.İ. hastane yöneticiliğinden ayrıldıktan sonra uzman hekim olarak aynı hastanede çalışmaya devam ettiği dönemde İl Özel İdaresinde görev yapan Y.B. isimli bir kişinin kendisini ziyaret ettiğini anlatarak, şunları söyledi:

    "Bana Özel İdare ve Valilik'te Gülen cemaatinin kadrolaşmasına yönelik tespitler yaptığını ve bundan rahatsız olduğunu söyledi. İbrahim Özçimen ve İl Genel Meclis Başkanı tutuksuz sanık M.K.'nın bu kadrolaşmaya yol açtığını ifade etti. Yapmış olduğu çalışmaya ilişkin bir flash bellek oluşturduğunu ancak bunun odasından kaybolduğunu ifade etti. Belleğin kaybolmasından Gülen cemaatine mensup şahısların sorumlu olabileceğini söyledi. Eski bilgisayarından temin ettiği bazı belgeleri bilgisayarıma kopyaladım. Biraz inceleme fırsatım oldu. Bu listede bazı isimlerin olduğunu gördüm. Bir pastanede oturduğumuz sırada örgütün Bolu il sorumlusu firari sanıklardan Ahmet Polat Önel masamıza geldi. Hakkımızda bir dosya oluşturulduğundan bahsetti. Fakat sağlıklı bilgi alamadım. Ancak sonradan 494 sayfalık bir fişleme listesi olduğu bunun vali konağında açıldığını ve daha sonra İstanbul'da görev yapan bir savcıya gönderildiğini öğrendim."

    TERS LALE BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

    Bolu'da camcılık yapan tanık İ.Y. de 2014 Mart ayında Polat A.Ş.'de çalışan tutuklu sanık Hayrullah Deniz'in, kendisine 161 adet altın yıldız kaplama ters lale figürlü, kaliteli bir kağıda yapılmış resimleri getirip bıraktığını anlatarak, "Onun yanında yine bu şirkette çalıştığını bildiğim Ercan vardı, 26 lira üzerinden anlaştık. Ben Ercan'a bunları ne yapacaklarını sorduğumda bana 'Abilere dağıtacağız' demişti. 17-25 Aralık döneminden sonra elimde kalanları alan kimse olmadı. Bu olaylar ortaya çıkınca ustalarım çerçevenin alt kısmında 'Fetullah Gülen'in hediyesidir' şeklinde bir ibare bulunduğunu söylediler." diye konuştu.

    Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmaya cuma gününe kadar ara verildi.

    İddianameden; Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla, 15'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

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