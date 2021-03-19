İki araç birbirine girdi

Haber: G. Deniz Bakır

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Ramazan Tutar idaresindeki 14 GK 720 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Saim Yaşar yönetimindeki 42 SC 797 plakalı otomobil benzinlik mevkisinde çarpıştı. Kazada Tutar'ın kullandığı otomobildeki Ayşe, Kader ve Mehmet Tutar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi sevk edildi.