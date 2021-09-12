İki araç birbirine girdi

Haber: Aysun Beykoz
İlçe merkezinde bulunan akaryakıt istasyonundan ana yola çıkmaya çalışan Nihat A. idaresindeki 14 LE 493 plakalı otomobil ile ana yolda seyreden Ahmet E. yönetimindeki 14 LC 855 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Ahmet E. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021, 00:57