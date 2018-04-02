D-100 Karayolu Ankara İstikametine giden Şükrü Meral’in idaresindeki 14 AAC 234 plakalı otomobil, Abant kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Gül yönetimindeki 34 ST 2668 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gül yönetimindeki otomobil, Hakan Ercan’ın idaresindeki 34 JG 80 43 plakalı otomobile vurdu. Kazada Şükrü, Ayşe ve Ömer Meral ile Şevki ve Gülten Gül, olay yerine gelen ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber: Aysun Beykoz