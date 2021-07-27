İki araç çarpıştı :3 yaralı

Haber: Aysun Beykoz

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. E.A'nın kullandığı 34 HH 1660 plakalı hafif ticari araç, İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli mevkiinde M.G. idaresindeki 34 HJ 5921 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü E.A. ile araçtaki çocuklar Y.A. ve S.G. yaralandı. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otoyolun İstanbul istikametinde kaza nedeniyle kapanan bir şerit, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.