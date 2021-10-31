İki araca çarptı takla attı

Haber: C. Kutay Aykan

İlginç kaza Bolu’nun Paşaköy Mahallesi 2309 Sokakta meydana geldi. 14 DJ 964 plakalı otomobil sürücüsü A.S. Paşaköy Mahallesi 2309 nolu sokakta seyir halinde iken sürüş hakimiyetini kaybederek sağ tarafta park halinde bulunan 14 GL 700 ve 81 ABH 104 plakalı araçlara çarparak, çarpma neticesi araç takla attı.

14 DJ 964 plakalı araç sürücüsü arabasından burnu bile kanamadan kurtulurken, olayı gören vatandaşlar, kısa sürelide olsa panik yaşarken, kazaya karışıp takla atan araç ile yol kenarında park halinde bulunan iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.