İki araçta esrar yakalandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 Ağustos Perşembe günü ilimiz Merkez İlçesi Afşar köyü mevkiinde bir otomobilde yapılan aramada; 1 şüpheli şahıs ile birlikte 3 gram esrar maddesi (skunk); 2 Ağustos Cuma günü ilimiz Merkez İlçesi Elmalık mevkiinde bir otomobilde yapılan aramada ise 1 şüpheli şahıs ile birlikte 15 gram esrar maddesi (kubar esrar) ele geçirildi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatırken Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.