Haber: Semih Baykal

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için il genelinde gece gündüz demeden aralıksız çalışmalarına devam eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin başarılı Polisleri suçlulara göz açtırmıyor. Polisler 1 0cak 2018 ile 1 Mart 2018 tarihleri arasında ülke genelinde haklarında adli makamlarca düzenlemiş yakalama emri ile aranmakta olan 72 şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.