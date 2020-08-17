İki Bakan’dan vatandaşlara önemli çağrı

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken vaka artışlarının önüne geçilememesi eğitim öğretimle ilgili konuyu akıllara getiriyor. 21 Eylül’de yüz yüze açılması planlanan okulların vaka artışları ve kurallara uyulmaması dolayısıyla gerçekleşemeyeceği düşünülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu tartışmalar nedeniyle vatandaşlara bir çağrıda bulunarak okullara dönmek için salgın kurallarına uymaya davet etti.

KOCA: “KURALLARA UYULSUN. OKULLARA DÖNÜLSÜN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı çağrıda, "Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız? Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün" ifadelerini kullandı.

SELÇUK: “OKUL İKLİMİNİN RUHUNU EKRANLARA ÜFLEYEMEYİZ”

Öte yandan Milli Eğitim Ziya Selçuk ise yaptığı çağrıda, “Bir Bakan olarak değil, bir ‘öğretmen’ olarak yazıyorum, lütfen okuyun. Hem de yanınıza gelmişim de gözünüzün içine bakarak konuşuyormuşum gibi okuyun. Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, ‘Öretmenim!’ deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da... Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır” dedi.

“SİZSİZ BAŞARAMAYIZ”

“Eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım” diyen Bakan Selçuk çağrısında ayrıca şunları belirtti: “Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. ‘Okulları birlikte açacağız’ derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.”