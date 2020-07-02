İki bina kamulaştırılıp yıkılacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumunda yapılan projelere ilişkin konuştu. Demokrasi Meydanı ile ilgili projeyi Meclis üyelerine tanıtan Başkan Tanju Özcan, seçim öncesi açıkladığı imaret meydanı düzenlemesi projesine de değindi. Projeden vazgeçmediklerini belirten Başkan Özcan, ilk dönemi bitmeden projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

İKİ BİNA KAMULAŞTIRILIP YIKILACAK

Özcan konuyla ilgili açıklamasında, “İmaret Meydanı’ndan vazgeçmedik. Biraz rahat bir döneme girince orada bulunun iki binayı kamulaştıracağız. Aynı zamanda yanındaki otopark yıkılacak. Ben ilk dönemim bitmeden bunu gerçekleştireceğim. Gönül isterdi ki son yapılan binaya da ruhsat verilmeseydi ve biz o binaları kamulaştırıp yıksaydık. 1968 yılından kalan otopark yıkıldığında aşağısındaki cami de ortaya çıkıyor. Ortaya çok güzel bir proje çıkacağına inanıyorum. O alanı kullanabildiğimiz ölçüde İmaret Meydanı olarak kullanacağız” diye konuştu.

Başkan Özcan, Yerel Seçimler öncesinde yaptığı proje tanıtım toplantısında söz konusu alanla ilgili, “Burada Muzaffer Işın döneminden kalan otoparkı kaldıracağız. Bunları kaldırınca 12 bin dönümlük alanımız olacak. Burası tarihi yerler ile ışıklandırmayla Bolu’nun en güzel meydanı olacak. Herkes burada oturmaktan keyif alacak. Saraçhane Cami, Orta Hamam ortaya çıkacak” ifadelerini kullanmıştı.