İki dağ evi daha hizmete girdi

Haber: BMA

Köroğlu Dağı eteklerinde bulunan ve Kıbrıscık ilçe sınırları içerisinde yer alan dağ evlerinde iki yeni ev hizmete girdi. 60 kişiye kadar konaklama imkânı sunan ve içerisinde bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede donanıma sahip olan evler, bulunduğu konum ve temiz havası ile ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Kıbrıscık Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu iki yeni evin daha yapımı tamamlandı. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dağ evlerinde iki evi hizmete açtık. 6 kişini kalabileceği büyüklükte. Yenilerinin hazırlıklarına başlıyoruz” dedi.