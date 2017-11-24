Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, aralarında meslekten ihraç edilen eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Ergin Karaca'nın da olduğu sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Karaarslan'ın dosyasının, hakkında Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 140 sanıklı dava ile birleştirilmesini kararlaştırdı. Mahkeme başkanı, sanıkların "ByLock" dökümlerinin henüz kendilerine ulaşmadığını, bu nedenle dökümlerin tekrar isteneceğini bildirdi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olmaları nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, tahliyelerini talep etti. Sanıklar da hem cezaevi hem de ailelerinin durumlarını anlatarak, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.U'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmederek, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 5 eski askeri personel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya, eski adliye personeli tutuklu sanık Mustafa Sert ile avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporlarının mahkemeye geldiğini ve bunların avukatı aracılığı ile sanığa ulaştırılacağını belirtti. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden istenen "ByLock" dökümlerinin ise şüpheliye ait kullanıcı ID'sinin tespit edilemediği için hazırlanamadığını belirten mahkeme başkanı, dökümlerin bekleneceğini söyledi. Sanık avukatı, bilirkişi raporunun incelenmesi için süre ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mustafa Sert de ByLock'u kullanmadığı için bu programla ilgili istenen dökümlerin gelmemesinin normal olduğunu savunarak, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, bilirkişi raporuna karşı savunmaların hazırlaması ve cumhuriyet savcısının mütalaasını sunması için duruşmayı erteledi.