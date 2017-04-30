Haber; Esra ÖZTÜRK

Karadoğan Mahallesinde yaşayan Hamdi Beydi (77) ile komşusu Mehmet Akman (68) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Akman komşusu Hamdi Beydi'ye av tüfeğiyle ateş etti. Göğsünden yaralanan Beydi, yakınları tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Beydi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay saat bugün 14:00’da Kıbrıscık Karadoğan Mahallesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan 77 yaşındaki Hamdi Beyde ve 75 yaşındaki Mehmet Akman isimli şahıslar tartışmaya başladı. Tartışmayı araya giren aileleri de engelleyemedi. Kavganın büyümesiyle evden av tüfeğini alan Mehmet Akman komşusu Hamdi Beyde'yi göğsünden domuz fişeği ile vurdu. Beyde olay yerinde hayatını kaybederken, cinayeti işleyen Mehmet Akman olay yerinde kaçtı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Akman 'nın yakalanması için çalışma başlattı.