İki dosya birleştirildi

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde çay ocağı işletmeciliği yapan Turan Ayten, yanında çalıştırdığı Gülay Gümüş ile arasında doğan ilişki sonrası, aralarında husumet meydana gelmiş ve Emrah Balıkçı, Emrah Korhan, Gülay Gümüş, Kenan Hançar, Metin Akyol, Murat Çalışkan ile Yasin Vural hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek yada yakalanmamak amacıyla öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yargılanıyorlardı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 sanığın daha önceden, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ayrı bir dosyada yargılandıkları gerekçesiyle bu iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Duruşma her iki dosyanın birleştirme kararının ardından ileri bir tarihe ertelenirken, Savcı mütalaasında Yasın Vural’ın olaylara karışmadığından dolayı beraat, diğer 6 sanık için 30’aryıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarını talep etti.