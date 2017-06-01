Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararlarda, vali yardımcılığı görevine 2 kişi, kaymakam adaylığından kaymakamlığa 86 kişi atanırken, ilimizden 2 kaymakam giderken 2 Kaymakam ise görevlendirildi.

Karara göre ataması gerçekleştirilen isimler şu şekilde: Yeniçağa Kaymakamlığına Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Naim Akgül, Mudurnu Kaymakamlığına Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Efecan Şahin, Erfelek Kaymakamlığına Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Murat Mete, Eldivan Kaymakamlığına Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Musa Göktaş atanmış oldu.