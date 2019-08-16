İki gün boyunca yağmur var

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimiz son iki gündür yüksek orandaki nem nedeniyle vatandaşları etkilemeye başladı. Perşembe günün sabaha karşı yağan kısa süreli yağmur, nemin yükselmesine neden oldu. Bolu Meteoroloji İl Müdür Vekili Okan Can, ilimizde bu gün havanın aralıklı yağmur yağışı şeklinde geçeceğini bildirdi.

Can, Cumartesi günün de Cuma gününe oranla gök gürültülü ve sağanak yağışlı gececiğini, Pazar günü ise havanın parçalı bulutlu olacağını belirterek, bu gün hava ısısının 27, Cumartesi günü 24 ve Pazar günü ise biraz daha düşüş göstererek ısının 22 dereceye kadar ineceğini açıkladı.