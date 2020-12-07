İki gün dayanamadılar





58 Saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 kişiye idari para cezası kesildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, cuma günü 21.00'de başlayan ve bugün 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yaya ve devriye şeklinde yapılan denetimlerde, 25 noktada 300 kişi görev yaptı. Kontrollerde kısıtlamaya uymayan 28 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı, mahalle, sokak, cadde, parklar ve pazar yerlerinde ise denetimler aralıksız olarak sürüyor.

Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.