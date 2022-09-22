İki gün yağışlı geçecek

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ile Bolu, Düzce, Karabük, Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Bolu, Zonguldak, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BOLU’DA HAVA NASIL OLACAK?

İlimiz özelinde ise iki gün boyunca yağışlı hava hüküm sürecek. Bugün ve Cuma günü % 80 ila 90 ihtimalle ilimizde yoğun yağışlı bir hava olacak. Hava sıcaklığı ise 16 ila 14 derece dolaylarında gerçekleşecek. Hafta sonu itibarıyla il genelinde hem hava sıcaklıkları 5 ila 10 derece artacak. Hem de Güneşli hava 10 gün boyuna ilimizde hakim olacak.