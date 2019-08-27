İki günde 9 nikah kıydı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hafta sonunu yoğun bir nikah töreni programı ile geçirdi. Başkan Özcan, Cumartesi ve Pazar günü 9 çiftin nikahını bizzat kıyarak bir rekora imza attı.

İki günde 9 nikah kıydı

Haber: Erdal Tanrıverdi

“Bolu’yu seviyorum” diyerek çalışmalarını aralıksız sürdüren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hafta sonunu da boş geçirmedi. Başkan Özcan, yoğun tempoda geçirdiği hafta sonunda genç çiftlerin en mutlu günlerine de ortak oldu. Özcan, Cumartesi ve Pazar günleri katıldığı çeşitli etkinliklerin yanı sıra 9 çiftin nikahını kıydı. Genç çiftlerin özel günlerinde yanında olan Başkan Özcan, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Halkla iç içe çalışmalarını sürdüren Başkan Özcan’ın nikah maratonuna düğün sezonu bitimine kadar devam edeceği belirtiliyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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