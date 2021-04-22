İki günde ikinci kumar vakası

Haber: Onur Akçelik

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karaçayır Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından eve operasyon düzenlendi. Bu sırada kumar oynayan 4 şahıs, iskambil kağıtlarını çatı arasına attı. Kağıtlar ekipler tarafından bulundu. İkamet sahibi ve kumarı organize edenlerin de aralarında bulunduğu 6 kişiye salgın tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 10 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca ev sahibi ve kumarı organize eden 2 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Para ve iskambil kağıtlarına ise el konuldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 10:38