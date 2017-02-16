Haber: Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Furkan Faik Yılmaz’dan (20), iki gündür haber alamadı. Yılmaz'ı merak eden ailesi ve okul arkadaşları polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin eve gelmesi ile Yılmaz'ın evinde uyuduğu ortaya çıktı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, üniversite öğrencisinin kaldığı Borazanlar Mahallesi 434. Sokak üzerindeki apart eve geldi. Kapıyı çalan ekipler içeriden ses gelmemesi üzerine sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.

Yılmaz’ın kaldığı apart dairesinin kapısını çilingir yardımıyla açan ekipler, üniversite öğrencisini evinde uyurken buldu.

Üniversite öğrencisinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirleyen sağlık ekipleri ile polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.