İki güzelliği birlikte yaşadık

Bolu Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü ses sanatçısı Şevval Sam tarafından verilen konserde iki kutlamayı bir arada coşkuyla yaşadık.