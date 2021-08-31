İki güzelliği birlikte yaşadık

Haber: Okay Özcan
Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Şevval Sam, seslendirdiği parçalarla hayranlarını coşturdu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da konser alanında halay çekip oyun oynayarak neşeli dakikalar geçirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bolu Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanı’nda halk konseri düzenlendi. Ünlü sanatçı Şevval Sam’ın sahne aldığı konseri izlemek için binlerce kişi Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Güzelliğiyle büyüleyen ünlü sanatçı seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Sam, binlerce vatandaşla birlikte şarkılarını seslendirdi.
Konseri eşi Meral Özcan ile birlikte izleyen Başkan Özcan’da sahnenin önünde halaylar çekip oyunlar oynadı. Sahneye çıkan Başkan Özcan, ünlü sanatçının şarkısına eşlik etti. Yaklaşık 1.5 saat süren konsere katılan vatandaşlar Sam’ın şarkılarıyla doyasıya eğlendiler. Başkan Özcan, ses sanatçısı Sam’a çeşitli hediyeler verdi.