İki hafta 150 bin liraya mal oldu

Valilik, il genelinde 4-7 ve 11-13 Aralık tarihlerine denk gelen hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekiplerince kurallara uymadığı belirlenen vatandaşlara verilen ceza miktarlarını açıklandı.

İki hafta 150 bin liraya mal oldu

Haber:C.Kutay Aykan

Buna göre, 4-7 Aralık tarihlerinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evde izolasyon kuralını ihlal eden, maske takmayan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan ve izinsiz seyahat ettiği belirlenen toplam 155 kişiye jandarma ve polis ekiplerince 106 bin 668 lira para cezası verildi. 11-13 Aralık tarihlerinde 61 kişiye 36 bin 480 lira idari para cezası uygulandı.

İki hafta sonu yasağa uymayan vatandaşlara uygulanan toplam ceza ise 143 bin 148 lirayı buldu.

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