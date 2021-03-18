İki ilçede dinamik denetim

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği ‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' genelgesi kapsamında iki ilçemizde denetim yapıldı. İlimiz Bolu’nun ilçesi Göynük’te ve Mudurnu’da kaymakamlık tarafından tek tek dükkanlar ve işyerleri gezilip, denetlemeler ve bilgilendirmeler yapıldı. Korona virüs kurallarına harfiyen uyan esnaflara teşekkür belgeleri verildi. Göynük Kaymakamı, Mudurnu kaymakam vekili Muhammet Serdar Erdoğan’ın koordinasyonu ile kurum amirleri, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri iş yerlerini denetleyerek iş yerlerinde uyulması ve alınması gereken tedbirler hakkında iki İlçeyi de gezip bilgilendirilmelerde ve uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı korona virüsten korunma rehberinde belirtilen kurallara uyma gayreti gösteren esnaflara teşekkür belgesi verildi