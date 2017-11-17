HABER:Kasım Şahin

İşçilerden Özkan Özek, 3 katlı inşaatın çatısından yere düştü, Hüseyin Özek ise yağmurluk borularına tutunarak inşaatın çatısında asılı kaldı. Olayı fark eden diğer işçiler sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çatıda asılı kalan Özek, diğer işçiler tarafından kurtarıldı. Yere düşen işçi ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Özek, kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Özek'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.